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Хабеишвили: Подписание документа Шарля Мишеля в «Национальном движении» уже не рассматривается


09.06.2021   13:19


Депутат от «Национального движения» Леван Хабеишвили заявляет, что подписание документа Шарля Мишеля больше не рассматривается в «Национальном движении».

Об этом Хабеишвили сообщил журналистам.

«Подписание документа Шарля Мишеля в «Национальном движении» уже не рассматривается», — заявил Хабеишвили.

Депутаты от «Национального движения» вчера вошли в парламент, но отказались подписать документ Шарля Мишеля.

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