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Хабеишвили: Подписание документа Шарля Мишеля в «Национальном движении» уже не рассматривается
09.06.2021 13:19
Депутат от «Национального движения» Леван Хабеишвили заявляет, что подписание документа Шарля Мишеля больше не рассматривается в «Национальном движении».
Об этом Хабеишвили сообщил журналистам.
«Подписание документа Шарля Мишеля в «Национальном движении» уже не рассматривается», — заявил Хабеишвили.
Депутаты от «Национального движения» вчера вошли в парламент, но отказались подписать документ Шарля Мишеля.
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