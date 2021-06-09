

Хабеишвили: Подписание документа Шарля Мишеля в «Национальном движении» уже не рассматривается

09.06.2021 13:19





Депутат от «Национального движения» Леван Хабеишвили заявляет, что подписание документа Шарля Мишеля больше не рассматривается в «Национальном движении».



Об этом Хабеишвили сообщил журналистам.



«Подписание документа Шарля Мишеля в «Национальном движении» уже не рассматривается», — заявил Хабеишвили.



Депутаты от «Национального движения» вчера вошли в парламент, но отказались подписать документ Шарля Мишеля.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





