

Вашадзе: К сожалению, закон «Об амнистии» стал предметом политических препирательств

09.06.2021 13:20





«Стратегия Агмашенебели» выступает с инициативой по выплате пенсий пострадавшим во время событий 20 июня и покрытия их медицинских расходов

12:25, 09.06.2021



«К сожалению, закон «Об амнистии» стал предметом политических препирательств. Это противоречит исполнению документа Шарля Мишеля», — заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



Георгий Вашадзе заявляет, что они выступают с инициативой создания специального закона, согласно которому всем жертвам событий 20 июня будет выплачена компенсация и назначена государственная пенсия.



«Мы видим, что «Грузинская мечта» с ноу-хау Кобахидзе старается усложнить имплементацию законопроекта «Об амнистии», с другой стороны, «Национальное движение» выступает против всего. Главной целью наших западных партнеров было пресечь использование событий 20 июня для политической расправы. Мы инициируем создание специального закона, который предоставит компенсацию всем пострадавшим, со стороны государства будет назначена пенсия, также государство возьмет на себя полную ответственность за обеспечение всех медицинских расходов. Все, кто получил физические повреждения, должны получить компенсацию», — заявил Георгий Вашадзе.



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