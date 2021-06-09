

Мэр Тбилиси: «Водителям занимающим автобусную полосу у Дворца спорта грозит штраф»

09.06.2021 14:15





Водителю автомобиля, который остановится на полосе выделенной для общественного транспорта на территории прилегающей к столичному Дворцу спорта грозит штраф, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, данная территория является одним из самых проблемных транспортных участков, поскольку там функционирует Drive-in McDonald’s и в час пик скапливается очередь из ожидающих заказа автомобилей.



«Мы много работали над этой проблемой и единственное решение — установить камеры видеонаблюдения. Если автомобиль остановится на полосе для автобусов, в том числе для того, чтобы занять очередь в Drive-in, будет (выписан) штраф. Хочу призвать водителей не занимать место на полосе автобусов, в противном случае будет административный штраф», — заявил Каладзе.



Он отметил, что для информирования водителей на данном участке будет работать инспектор.



«Для большей информированности владельцев транспортных средств хочу попросить Транспортную компанию Тбилиси определить туда одного инспектора с определенной периодичностью и предоставить водителям информацию, несмотря на наличие предупредительных знаков», — заключил градоначальник.



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