

В парламенте идет обсуждение проекта «Об амнистии», подготовленного в связи с событиями 20 июня

09.06.2021 14:26





Парламент Грузии в формате пленарного заседания рассматривает подготовленный в связи с событиями 20 июня проект «Об амнистии».



Обсуждение проекта, представленного фракцией «Грузинская мечта», продолжается во втором чтении, постатейно. В обсуждении принимает участие оппозиция, в том числе «Единое национальное движение».



Согласно законопроекту «Грузинской мечты», от уголовной ответственности и наказания, а также от условного наказания освобождаются все лица, совершившие преступления в связи с событиями 19-21 июня 2019 года, и не отказывающиеся от распространения в их отношении амнистии.



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