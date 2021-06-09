

Грузия назначила нового посла в ЕС, Бельгии и Люксембурге

09.06.2021 14:26





Вахтанг Махароблишвили назначен представителем Грузии в Европейском Союзе и Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Королевстве Бельгия.



Об этом сообщает министерство иностранных дел Грузии.



«Вахтанг Махароблишвили работал на различных должностях на дипломатической службе с 2000 года. С 2016 года занимал должность заместителя министра иностранных дел Грузии, а с 8 июля 2019 года назначен первым заместителем министра иностранных дел Грузии.



Он курировал осуществление политики интеграции Грузии в ЕС, руководил форматами политического диалога с ЕС, включая Комитет ассоциации, переговоры по повестке дня ассоциации, Стратегический диалог безопасности на высоком уровне, Диалог с ЕС по правам человека и т.д.



Кроме того, он координировал реализацию ассоциации и вопросы помощи ЕС. В 2012-2016 годах Вахтанг Махароблишвили занимал пост заместителя постоянного представителя Грузии при ООН, а в 2013 году был временным поверенным в делах Грузии», — говорится в информации МИД.













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