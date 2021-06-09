

В Кутаиси началось строительство бассейна олимпийского стандарта

09.06.2021 14:28





В Кутаиси началось строительство бассейна олимпийского стандарта. В церемонии начала строительства приняли участие премьер-министр Ираклий Гарибашвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе и директор постоянного представительства Азиатского банка развития в Грузии Шиен Розенталь.



Согласно проекту, будет построен крытый бассейн олимпийского стандарта длиной 50 метров и шириной 25 метров. Новый бассейн будет доступен для спортсменов-любителей разного возраста, а также для спортивных групп по разным видам водных видов спорта — плаванию на разные дистанции, синхронному плаванию, водному поло, дайвингу. Комплекс бассейнов также включает в себя тренажерный зал, спортивные залы, трибуну на 600 зрителей и магазинов питания и спортивного инвентаря.



Снаружи спорткомплекса будет устроена парковка на более чем 150 автомобилей и 6 автобусов. Инфраструктура бассейна будет адаптирована для людей с ограниченными физическими возможностями.



Помимо Кутаисского бассейна, строительство спортивных комплексов началось еще в трех городах — Рустави, Зугдиди и Ахалцихе. Все спортивные комплексы строятся при поддержке Азиатского банка развития.



Стоимость проекта — восемь миллионов 300 тысяч лари. Строительство осуществляется при поддержке Азиатского банка развития. Строительство должно быть завершено в следующем году.













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