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В Грузии за мошенничество задержаны двое граждан Израиля
09.06.2021 16:37
Генеральная прокуратура Грузии выявила факт мошеннического хищения крупной суммы денег у граждан Франции и легализации незаконных доходов, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным Генпрокуратуры, к уголовной ответственности привлечены двое граждан Израиля М.К. и Д.К. и одно юридическое лицо. В общей сложности обвиняемые легализовали незаконный доход на сумму 73 995 евро и 13 100 долларов США (253 055 лари).
Обвиняемым грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.
Следствие установило, что задержанный М.К. зарегистрировал в Грузии фирму, которая называлась так же, как другое иностранное предприятие, затем открыл счета в банковских учреждениях, действующих в Грузии. После чего обвиняемые М.К. и Д.К. связались по телефону с четырьмя гражданами Франции и убедили их инвестировать средства в криптовалюту.
Из деталей уголовного дела становится известно, что с 21 марта по 27 апреля 2018 года задержанные обманным путем вынудили граждан Франции перечислить на счет предприятия в общей сложности 159 905 евро. Позже Д.К. перечислил указанную сумму со своего личного банковского счета на имя членов семьи в Израиле в виде быстрых денежных переводов.
Фирма, основанная обвиняемыми, была оштрафована и ликвидирована, согласно законодательству Грузии.
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