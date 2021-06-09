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Гарибашвили: Все оппозиционеры знают, что мы убедительно выиграем везде
09.06.2021 16:39
Все оппозиционеры знают, что мы убедительно выиграем во всех муниципалитетах, мы ожидаем не только 43%, но и 53%, - об этом заявил журналистам премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
«Все оппозиционеры знают, что мы убедительно выиграем во всех муниципалитетах, мы ожидаем не только 43%, но и 53%. Передайте это всем, все остальное будет хорошо», - сказал Гарибашвили.
Что касается вчерашнего интервью бывшего премьер-министра Георгия Гахария, Ираклий Гарибашвили не захотел комментировать эту тему.
«Я не хочу комментировать эти темы, потому что я ориентирован на то, чтобы делать дело. Я не хочу говорить ни о непотизме других, ни о коррупции других, я хочу говорить со своим народом только о деле», - сказал Гарибашвили.
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