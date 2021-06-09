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В МИД Грузии произошли кадровые перестановки


09.06.2021   16:40


Лаша Дарсалия назначен первым заместителем министра иностранных дел Грузии.

Дарсалия занимал пост заместителя министра иностранных дел Грузии с 2018 года и является главным представитем Тбилиси на переговорах в Женеве. Он сменил на посту Вахтанга Махароблишвили, который был назначен представителем Грузии в Евросоюзе и Чрезвычайным и Полномочным послом Грузии в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург.

Помимо Дарсалия повышение получил директор департамента экономических отношений Теймураз Джанджалия. Он стал заместителем министра иностранных дел. Джанджалия работает на дипломатической службе с 1998 года.

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