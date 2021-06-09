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Премьер Грузии уверен, что «Грузинская мечта» наберет на выборах 53% голосов
09.06.2021 16:40
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили уверен, что «Грузинская мечта» наберет 53% голосов на местных выборах и досрочные парламентские в 2022 году назначены не будут.
«Каждый оппозиционер знает, что мы убедительно выиграем во всех муниципалитетах. Мы ожидаем не 43%, а 53%. Передайте это всем, все остальные будут в порядке», — сказал Гарибашвили.
Согласно тексту соглашения предложенного президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, досрочные парламентские выборы будут назначены в 2022 году, если партия «Грузинская мечта» наберет менее 43% действительно пропорциональных голосов на местных выборах в октябре 2021 года.
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