

В Батуми пытались пожечь два супермаркета

09.06.2021 16:41





Сегодня в Батуми пытались сжечь один из объектов сети магазинов «FARFOUR» на улице Парнаваза Мепе. По словам владелицы магазина эта уже третья попытка поджога магазинов сети за последнюю неделю.



Издание «Бутумелеби» побеседовало с владелицей магазина Тамар Кахидзе. Женщина заявила, что ее шантажируют с целью заставить уйти из бизнеса. Тамар утверждает, что на нее оказывает давление бизнесмен Мурман Джинчарадзе. По ее словам, в этом деле Джинчарадзе задействовал бывшего сотрудника полиции Гочу Барамидзе.



«Мурман Джинчарадзе — мой должник, у него очень большой долг, он не хочет его возвращать и в такой форме пытается оказать на меня давление.



За последнюю неделю трижды пытались сжечь наши магазины. Один случай произошел на трассе аэропорта, другой — на Хелвачаурском шоссе, а третий — на улице Парнаваза Мепе.



Я дала показания следователю и повторю вам то же самое, все эти дела я связываю с Мурманом Джинчарадзе. Этот человек также причастен к делу братьев Цулукидзе, и, как он сам говорит в частных беседах, его поддерживает некто по имени Гоча Барамидзе, активист «Грузинской мечты» и бывший полицейский», — сказала Тамар Кахидзе.



Женщина также заявила, что эти люди оказывают давление не только на нее. По ее словам, с их именами связан не один факт осуществления шантажа бизнесменов.



«Как говорит сам Джинчарадзе, лоббирующий его Гоча Барамидзе имеет связи с так называемыми ворами в законе. Он также часто упоминает министра внутренних дел Гомелаури, с которым, по его словам, они близки.



То, что Джинчарадзе мне должен, официально признано, по делу возбуждено исполнительное производство. Однако Джинчарадзе сфальсифицировал долговой документ, где написано, что он якобы он выплатил долг. По факту предполагаемой фальсификации документов ведется расследование», — сказала Кахидзе.



Владелица «FARFOUR» говорит, что расследование затягивается.



«По факту предполагаемой фальсификации документов проведена экспертиза, ответа пока нет. Также на видео были идентифицированы автомобиль, марка и номерной знак, хотя владелец еще не определен.



Также есть записи разговора Мурмана Джинчарадзе с Гочей Барамидзе, по которому ведется расследование. Несколько дней назад я подала заявление министру внутренних дел и генеральному прокурору и жду ответа», — сказала Кахидзе.



Издание «Батумелеби» обратилось с разъяснением по данному делу в МВД Грузии. В ведомстве нам сообщили, что начато расследование по статье 187 Уголовного кодекса, которая предусматривает повреждение или уничтожение имущества с причинением значительного ущерба.



Что касается Мурмана Джинчарадзе и Гочи Барамидзе, то «Батумелеби» пытается с ними связаться. После получения информации, мы ознакомим с ней читателей.



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