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Европарламент одобрил ковид-сертификаты ЕС
09.06.2021 16:44
Европарламент дао согласие на введение ковид-сертификатов ЕС, которые будут подтверждать вакцинацию от коронавируса, негативный тест или наличие иммунитета после выздоровления от COVID-19. Об этом пишет Deutsche Welle .
Сертификаты призваны способствовать поездкам по странам Евросоюза и Шенгенской зоны. За регламент, внедряющий сертификаты для граждан этих стран, на пленарном заседании в Страсбурге проголосовали 546 евродепутатов, 93 были против, еще 51 - воздержался.
За второй регламент, который распространяет действие сертификатов на граждан третьих стран, проживающих в ЕС и Шенгене, проголосовали 553 евродепутата, 91 высказался против, 46 воздержались.
Оба регламента будут переданы для утверждения Совету ЕС. Ковид-сертификаты начнут действовать во всех странах ЕС и Шенгена с 1 июля. При этом некоторые государства уже начали их выдавать.
В ЕС существует три типа сертификатов: подтверждающий вакцинацию от коронавируса, негативный тест или наличие иммунитета от COVID-19.
Сертификаты будут обязательно выдавать тем, кто привился одной из вакцин, зарегистрированных в Евросоюзе. Сейчас их четыре - BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Каждое государство Европейского Союза или Шенгенской зоны сможет по собственному усмотрению выдавать сертификаты и для вакцин, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) либо допущенных к использованию отдельными странами ЕС.
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