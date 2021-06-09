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Докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы приветствуют политическое соглашение в Грузии
09.06.2021 16:45
Докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы приветствуют политическое соглашение в Грузии и призывают все политические силы поставить национальные интересы выше партийных.
Об этом говорится в заявлении Совета Европы.
«Соглашение охватывает несколько важных сфер, за которыми мы внимательно следим в рамках процедуры мониторинга Парламентской ассамблеи. При полном и добросовестном выполнении это соглашение может стать важным шагом вперед в демократической консолидации страны. Соответственно, все стороны должны объединить усилия для реализации этого соглашения. Тем, кто этого не сделал, следует незамедлительно подписать. Грузия стоит на перепутье. Мы призываем все политические силы и игроков поставить национальные интересы, проект евроатлантической интеграции страны выше своих партийных и личных интересов и стратегий», — говорится в заявлении докладчиков Парламентской ассамблеи Совета Европы Титуса Корлэцяна и Клода Керна.
Докладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы подчеркнули важность беспристрастной и действительно независимой судебной системы, которая будет пользоваться полным доверием граждан Грузии.
Приветствуя значительный прогресс в судебной реформе, выступающие призвали власти обеспечить, чтобы согласованная оценка третьей и четвертой волн судебной реформы основывалась на действительно всеобъемлющем процессе с участием всех соответствующих субъектов, включая гражданское общество.
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