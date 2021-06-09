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Гарибашвили: Проект Намахванской ГЭС при нынешних условиях не будет продолжен
09.06.2021 16:48
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявляет, что проект Намахванской ГЭС при нынешних условиях не будет продолжен.
Как сообщил журналистам Ираклий Гарибашвили, с инвесторами ведутся переговоры о строительстве ГЭС на более выгодных условиях.
«Что касается проекта Намахванской ГЭС, я унаследовал этот проект и эту проблему. Хочу вам сказать, что я активно над этим работаю. При тех условиям, при которых сейчас находится этот проект, он не будет продолжен. Мы говорим с инвестором. Я надеюсь, что мы договоримся с инвестором о благих интересах нашей страны, чтобы построить гидроэлектростанцию с еще лучшими условиями, что будет в интересах нашего населения, в том числе граждан, которые выступают против Намахванской ГЭС», — заявил Гарибашвили.
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