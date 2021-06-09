

Турнава: Намахвани ГЭС будет построена, но компания-инвестор не получит земли во временное пользование на срок 99 лет

09.06.2021 17:49





Премьер-министр Иракли Гарибашвили и министр экономики Натия Турнава заявляют, что Намахвани ГЭС будет построена, однако компания-инвестор не получит земли в ущелье Риони во временное пользование на 99 лет.



9 июня в Кутаиси министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава заявила, что правительство работает с инвесторами над улучшением условий для проекта Намахвани ГЭС:



«В первую очередь это касается той части соглашения, которая касается срока аренды», — сказала министр.



«Это правда, что (временное пользование сроком на) 99 лет соответствует законодательству, но мы увидели, что в обществе существуют разногласия. Мы считаем, что должны добиться прогресса и по этой части», — сказала Турнава.



Министр обещала уведомить общественность после принятия окончательного решения по данному вопросу.



«В остальном, конечно, этот проект важен, он укрепляет энергетику государства», — добавила министр.



Что сказал Иракли Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявляет, что проект Намахвани ГЭС при нынешних условиях не будет продолжен.



Как сообщил Гарибашвили, с инвесторами ведутся переговоры о строительстве ГЭС на более выгодных условиях.



«Что касается проекта Намахвани ГЭС, я унаследовал этот проект и эту проблему. Хочу вам сказать, что я активно над этим работаю. При тех условиям, при которых сейчас находится этот проект, он не будет продолжен. Мы говорим с инвестором.



Я надеюсь, что мы договоримся с инвестором о благих интересах нашей страны, чтобы построить гидроэлектростанцию ​​с еще лучшими условиями, что будет в интересах нашего населения, в том числе граждан, которые выступают против Намахвани ГЭС», — заявил Гарибашвили.



Проект Намахвани ГЭС

Проект Намахвани ГЭС предусматривает строительство двух ГЭС мощностью 333 и 100 МВт на реке Риони в западной Грузии, против чего выступает часть населения. Протесты против проекта усилились в последние месяцы. Проект оценивается в 800 миллионов долларов и строится турецкой компанией Enka (полное название: Enka Renewables, ранее Clean Energy).



Против строительства ГЭС выступают и неправительственные организации, в том числе EMC, GYLA и Green Alternative. НПО заявляют, что проект имеет различные недочеты и требуют объявить мораторий на строительство гидроэлектростанции.



После недавних протестов ряд НПО, экспертов и активистов заявили, что по проекту Намахвани ГЭС сущетсвуют важные вопросы в различных областях, в частности по оценке воздействия на окружающую среду, экономической энергоэффективности и заключении контрактов.



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