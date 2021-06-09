

Мелия: Я вошел в этот зал, чтобы вывести каждого из вас отсюда как можно скорее

09.06.2021 18:02





Лидер «Единого национального движения» Ника Мелия свое выступление на пленарном заседании парламента Грузии начал со слов о том, что ему пришлось преодолеть эмоциональный дискомфорт, чтобы подняться на трибуну парламента, поскольку в зале присутствует большая группа людей, которая дважды поддержала решение о лишении его депутатской неприкосновенности.



«Я вошел в этот зал вместе со своими друзьями, чтобы вывести каждого из вас из этого зала как можно скорее для того, чтобы после этого общественность получила возможность избрать настоящий парламент и избрать легитимную власть в точности пропорционально той поддержке, на которую для вас расщедрится не Бидзина Иванишвили, превративший законодательный орган в нотариальную контору, а общество», — заявил Ника Мелия.



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