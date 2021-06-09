

Мелия: Я вошел сюда для того, что каждого из вас вывести из этого зала

09.06.2021 19:34





Я вошел сюда для того, чтобы вывести каждого из вас поодиночке из этого зала, чтобы после этого общество получило возможность избрать настоящий парламент и избрать легитимную власть точно в той пропорции, на которую для вас расщедрится общество, а не Бидзина Иванишвили, который превратил законодательный орган в нотариальную контору, - об этом в ходе выступления на пленарном заседании парламента заявил лидер «Национального движения» Ника Мелия.



По словам Мелия, члены большинство не принадлежат себе и политически не имеют никакого капитала.



«Не будет преувеличением сказать, наверное, все очень хорошо понимают, что мне приходится преодолеть эмоциональный дискомфорт, чтобы прийти на эту трибуну. Было бы удивительно, если бы это было иначе, поскольку большая часть находящихся в этом зале дважды нажимала кнопку и вы лично приняли участие в том, чтобы посадить политического оппонента в тюрьму, на мой взгляд, в очень постыдном даже для вас решении. Однако этот мой дискомфорт ничто по сравнению с тем, какой дискомфорт сегодня испытывает наш народ, и что чувствует наш народ, который вынужден сегодня называть это собрание парламентом, при этом зная, что это не соответствует нации, не выражает их волю, желание и стремления.



У вас наверное, будет много вопросов, и я постараюсь частично ответить. Один вопрос: почему я здесь сегодня? – единственное, из-за чего я сегодня здесь вместе со своими друзьями, у всего этого есть четкая и конкретная задача, быстрее покинуть этот зал и как можно в меньшей дозе в этом зале, менее отпугнуть вас. Я собираюсь покинуть этот зал вместе с вами. Я вошел сюда для того, чтобы каждого из вас, кто сегодня здесь, вывести поодиночке из этого зала, чтобы после этого общество получило возможность избрать настоящий парламент и избрать легитимную власть точно в той пропорции, на которую для вас расщедрится общество, а не Бидзина Иванишвили, который превратил законодательный орган в нотариальную контору», отметил Мелия.



Мелия обратился к членам большинства, и отметил, что они находятся в плену у Бидзины Иванишвили.



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