

Премьер Грузии уверен, что «Грузинская мечта» наберет на выборах 53% голосов

09.06.2021 19:34





Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили уверен, что «Грузинская мечта» наберет 53% голосов на местных выборах и досрочные парламентские в 2022 году назначены не будут.



«Каждый оппозиционер знает, что мы убедительно выиграем во всех муниципалитетах. Мы ожидаем не 43%, а 53%. Передайте это всем, все остальные будут в порядке», — сказал Гарибашвили.



Согласно тексту соглашения предложенного президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, досрочные парламентские выборы будут назначены в 2022 году, если партия «Грузинская мечта» наберет менее 43% действительно пропорциональных голосов на местных выборах в октябре 2021 года.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





