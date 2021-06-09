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Валдис Домбровскис: Вопрос о поддержке Украины, Грузии и Молдовы обсудят на саммите США-ЕС


09.06.2021   19:40


По заявлению исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, один из вопросов саммита США-ЕС будет посвящен поддержке восточных партнеров — Украины, Грузии и Молдовы.

Об этом политик сообщил, выступая на пленарном заседании Европарламента.

На заседании обсуждался вопрос подготовки к саммитам G7 и США-ЕС.

По словам Домбровскиса, на саммите США-ЕС будут рассмотрены критические геополитические вызовы, такие как: Россия и Китай, поддержка восточных партнеров ЕС, усиление совместного присутствия на Западных Балканах и обеспечение стабильности на Ближнем Востоке и Африке.

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