

Валдис Домбровскис: Вопрос о поддержке Украины, Грузии и Молдовы обсудят на саммите США-ЕС

09.06.2021 19:40





По заявлению исполнительного вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, один из вопросов саммита США-ЕС будет посвящен поддержке восточных партнеров — Украины, Грузии и Молдовы.



Об этом политик сообщил, выступая на пленарном заседании Европарламента.



На заседании обсуждался вопрос подготовки к саммитам G7 и США-ЕС.



По словам Домбровскиса, на саммите США-ЕС будут рассмотрены критические геополитические вызовы, такие как: Россия и Китай, поддержка восточных партнеров ЕС, усиление совместного присутствия на Западных Балканах и обеспечение стабильности на Ближнем Востоке и Африке.



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