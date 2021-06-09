

ЕС и ПРООН помогают парламенту Грузии запустить образовательную программу для детей

09.06.2021 20:00





Парламент Грузии запускает образовательную кампанию для обучения молодых граждан парламентской демократии. Кампания подготовлена при поддержке Европейского Союза и Программы развития ООН (ПРООН).



Новая инициатива «Что мы знаем о парламенте?» предлагает ученикам пятых, шестых и седьмых классов в легкой и доступной форме узнать о роли, функциях и истории парламента Грузии. Она также знакомит с инструментами и механизмами, которые граждане могут использовать для участия в парламентской работе.



В предстоящем учебном году министерство образования и науки опробует модуль в 50 государственных школах, охватив около 3 тыс. учеников в Тбилиси и регионах Кахети, Квемо Картли, Мцхета-Мтианети и Шида Картли на востоке Грузии. Также подготовлены учебники для детей и пособия для учителей.



«ЕС остается важным партнером Грузии в построении парламентской демократии, – сказал посол ЕС в Грузии Карл Харцель. – Вовлечение граждан в парламентскую деятельность, которое начинается с информированности ‒ это один из краеугольных камней демократического развития. Новая образовательная инициатива поможет сформировать гражданское самосознание через образование».



ЕС и ПРООН поддерживают гражданское образование в школах в рамках более широкой программы «Укрепление парламентской демократии в Грузии».



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