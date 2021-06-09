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В Поти в море ищут молодого мужчину
09.06.2021 20:11
В Поти в море ищут молодого мужчину. По словам очевидцев, мужчина младше 25 лет вместе с друзьями вошел в воду для купания и вскоре пропал. По их словам, молодого человека, предположительно, унесло течением.
В эти минуты в море ведутся спасательные работы. На месте мобилизована патрульная полиция и бригада скорой помощи.
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