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В Поти в море ищут молодого мужчину


09.06.2021   20:11


В Поти в море ищут молодого мужчину. По словам очевидцев, мужчина младше 25 лет вместе с друзьями вошел в воду для купания и вскоре пропал. По их словам, молодого человека, предположительно, унесло течением.

В эти минуты в море ведутся спасательные работы. На месте мобилизована патрульная полиция и бригада скорой помощи.

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