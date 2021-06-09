

Гарибашвили назвал отставку Гахария беспрецедентным шагом

09.06.2021 20:13

Новости-Грузия



Отставка Георгия Гахария с поста премьер-министра Грузии была «беспрецедентным шагом», считает сменивший Гахария в кресле премьера Ираклий Гарибашвили.



Гахария покинул пост премьер-министра Грузии 18 феврале 2021 года, объяснив это разногласиями по поводу формы и сроков задержания лидера самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движениие» Ники Мелия.



Недавно Гахария основал новую политическую партию и выступил с критикой «Грузинской мечты», обвинив ее в заботе о собственных интересах больше, чем о государственных. В ответ на это правящая партия и ее основатель Бидзина Иванишвили обвинили Гахария в «государственной измене».



«Мы стали свидетелями беспрецедентного шага с его стороны, который в мире, наверное, не имеет аналога, когда премьер-министр подал в отставку из-за того, чтобы закон не был исполнен и мы услышали его разъяснения, что был повышенный риск и опасность», — заявил Гарибашвили журналистам.



Как отметил глава грузинского правительства, «любая работа влечет за собой ответственность, и мы несем ответственность за все действия, неудачи, достижения или успехи».



«Что касается оценки, то основатель нашей партии, господин Бидзина Иванишвили сделал полноценную оценку и назвал все своими именами, в том числе, и действия Гахария. Соответственно, мне нечего добавить, кроме как пожелать всем удачи, будь то политик, предприниматель или занятый в экономике человек», — заявил Гарибашвили.



На этой неделе Иванишвили резко раскритиковал Гахария за то, что он, будучи одним из лидеров правящей партии и самым влиятельным государственным чиновником, ушел в отставку «в совершенно непонятное время по совершенно неслыханной причине». Он считает, что Гахария в феврале предал не только свою команду, но «изменил собственному государству».



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В последнем исследовании общественного мнения, проведенном Международным республиканским институтом США (IRI) в феврале 2021 года, еще до отставки премьера, Гахария занял второе место в рейтинге самых популярных политических персон после Патриарха Грузии Илии Второго.



Еще до создания партии Гахария перетянул на свою сторону шесть депутатов парламента, а также часть региональных чиновников в различных структурах.



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