

Церцвадзе: Очень надеюсь, что к концу года мы закончим с пандемией в Грузии

09.06.2021 21:47





Я очень надеюсь, что к концу года мы закончим с пандемией в Грузии. До этого встретим лето с относительно хорошими показателями, - об этом заявил журналистам генеральный директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.



По его словам, к июлю следует ожидать снижения числа случаев ковид-инфицирования, и появились твердые гарантии, что в начале июля поступят вакцины в неограниченном количестве, что даст возможность перейти на всеобщую вакцинацию населения.



«У нас практически нет ограничений, остался «комендантский час», и тот, фактически, на несколько часов. Вы знаете, что остальные ограничения сняты, последним снято ограничение для ресторанов по субботам и воскресеньям. Естественно, сохранять хорошую эпидситуацию в этих условиях непросто, сложнее в два раза», - заявил Церцвадзе.



По его словам, хотя пик третьей волны пройден, пока не удается серьезно сократить количество случаев. «Чтобы еще больше сократить количество случаев, до 100-200 случаев в день, по-прежнему остается наиболее актуальным носить маску и соблюдать социальную дистанцию.



Число вакцинированных в Грузии невелико, правда, мы прививаем 5000 человек каждый день, сегодня у нас до 180 000 прививок, и до 40 000 человек привиты полностью, этого пока очень мало. Думаю, дальнейшего роста случаев ждать не стоит, к июлю следует ожидать их снижения.



Уже проявились твердые гарантии, что в начале июля поступит неограниченное количество вакцин, в том числе различных производителей, и страна сможет перейти на всеобщую вакцинацию. Если мы сегодня прививаем 5000 человек, с июля должны вакцинировать до 15 000 человек в день, только при таких условиях мы сможем вакцинировать к концу года 65% населения. К этому добавятся перенесшие ковид и у нас будут все условия, чтобы к концу года справиться с пандемией», - отметил Тенгиз Церцвадзе.



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