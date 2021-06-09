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Парламент принял во втором чтении законопроект «Об амнистии»


09.06.2021   21:47


После продолжительных политических дебатов и взаимных обвинений парламент принял во втором чтении законопроект «Об амнистии», подготовленный фракцией «Грузинская мечта» в связи с событиями 19-20 июня.

Законопроект фракции «Грузинская мечта» поддержали 77 депутатов. Против законопроекта проголосовали 23 депутата.

Согласно законопроекту фракции «Грузинская мечта», от уголовной ответственности и наказания освобождаются все лица, которые совершили преступление в связи с событиями 19-21 июня 2019 года и не заявляют отказа от распространения на них амнистии.

Парламент вновь не проголосовал по альтернативному законопроекту об амнистии, предложенному оппозицией.

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