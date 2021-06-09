

Срок полномочий временной следственной комиссии по изучению выборов 31 октября будет продлен еще на месяц

09.06.2021 22:25





Срок полномочий временной следственной комиссии по изучению выборов 31 октября будет продлен еще на один месяц.



Вопрос о продлении срока на пленарном заседании парламента поднял председатель комиссии Гиви Миканадзе, который ознакомил коллег с отчетом о проделанной работе.



По словам Миканадзе, на основании пересчета бюллетеней на 20 избирательных участках комиссия пришла к выводу, что не выявлено таких проблемных вопросов, которые могли бы оказать на результаты выборов существенное влияние. По информации председателя следственной комиссии, выявлены недостатки определенного технического характера, в связи с которыми принято решение пригласить представителей конкретных избирательных участков и получить от них дополнительные объяснения.



С 14 июня на заседания парламентской комиссии будут приглашены председатели комиссий избирательных участков - 89-го Марнеульского, 3-го Гурджаанского, 41-го Вакийского и 66-го Надзаладевского, секретари комиссий, регистраторы и председатели избирательных комиссий тех округов, к которым относятся эти участки.



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