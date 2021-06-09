

Вашадзе: Сегодня мы видели очередной день пререканий в парламенте

09.06.2021 22:25





«Ни один из сегодняшних возгласов не касался вопросов, волнующих людей, ни один из разговоров не касался нужд граждан Грузии», - заявил председатель партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



Как отметил Вашадзе, необходимо положить конец политическому кризису в стране и сделать политику ориентированную на людей.



«Сегодня мы видели очередной день пререканий в парламенте. Сегодня здесь говорили о 9-летнем режиме, Бидзине Иванишвили, кто хороший, а кто плохой, но никто не говорил о гражданах Грузии.



Членство в парламенте не означает того, чего я хочу и не хочу, но это означает то, чего хочет грузинский народ! Политический кризис, который у нас есть в стране, необходимо ликвидировать раз и навсегда, нам нужно перестать ругаться и ссориться друг с другом, потому что наша работа - ставить интересы граждан Грузии выше личных», - заявил Вашадзе.



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