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Вашадзе: Сегодня мы видели очередной день пререканий в парламенте
09.06.2021 22:25
«Ни один из сегодняшних возгласов не касался вопросов, волнующих людей, ни один из разговоров не касался нужд граждан Грузии», - заявил председатель партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.
Как отметил Вашадзе, необходимо положить конец политическому кризису в стране и сделать политику ориентированную на людей.
«Сегодня мы видели очередной день пререканий в парламенте. Сегодня здесь говорили о 9-летнем режиме, Бидзине Иванишвили, кто хороший, а кто плохой, но никто не говорил о гражданах Грузии.
Членство в парламенте не означает того, чего я хочу и не хочу, но это означает то, чего хочет грузинский народ! Политический кризис, который у нас есть в стране, необходимо ликвидировать раз и навсегда, нам нужно перестать ругаться и ссориться друг с другом, потому что наша работа - ставить интересы граждан Грузии выше личных», - заявил Вашадзе.
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