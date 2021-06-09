

Кто же все таки финансирует оппозицию Лукашенко?

09.06.2021 23:34



Дмитрий Беляев



Подача была сделана, и сразу последовали попытки её отбить, но она оказалась достаточно кручённой. Владелец «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрий Мазепин не заставил себя ждать, и заявил журналистам, что не финансировал телеграм-канал NEXTA. Больше вопросов чем ответов остались после комментария пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на заявление бизнесмена. Журналистам он сказал, что: «Мазепина никто не обвинял ни в чем. Фамилия Мазепина Протасевичем не произносилась. Наверное он как-то должен разъяснить или белорусская сторона должны разъяснить, о ком идет речь. Вряд ли здесь можно в кошки-мышки играть».



Вряд ли можно с этим играть но, положение дел говорит о другом. По словам Протасевича он не помнит название фирмы и имя бизнесмена кто финансировал телеграм-канал NEXTA, но уверен что он встречался с другим редактором NEXTA, Степаном Путило в Варшаве. Протасевич вспомнил случай, когда по просьбе Путило публиковал информацию, похожую на промышленный шпионаж против «Славкалия», который принадлежит Михаилу Гуцериеву. Однако, это не всё - в конце 2015 года в сети интернет появился 18-секундный видеоролик, в котором были изображены губернатор Одесской области Михеил Саакашвили и Дмитрий Мазепин. В тексте, сопровождавшем ролик, утверждалось, что речь между ними шла о продаже Одесского припортового завода. Этот эпизод послужил причиной скандала между министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым и Михеилом Саакашвили, произошедшем на заседании нацсовета по реформам в декабре 2015 года. Однако и тогда пресс-служба «Уралхима», опровергла как сам факт их встречи, так и вообще знакомство. «Одесский припортовый завод» специализируется в основном на производстве аммиака, который связан с другим скандалом вокруг Мазепина, начавшийся в 2007 году. Тогда глава «Тольяттиазо́т» Сергей Махлай обвинял Мазепина в персональных угрозах в свой адрес. По словам Махлая, Мазепин угрожал ему организацией уголовного преследования, в случае, если он не согласится на условия Мазепина по продаже предприятия. «Тольяттиазот» входит в десятку крупнейших в мире производителей аммиака. Однако и в этом случае «Уралхим» отверг эти обвинения. Ко всему этому, в августе 2020 года Мазепин на фоне массовых протестов по итогам выборов Президента Беларуси, от имени российско-белорусского делового совета, председателем которого он является, выступил с обращением к Лукашенко и призвал его начать переговоры с оппонентами.



Как долго будут выяснять личность российского бизнесмена, заинтересованнго в белорусских протестах, сказать трудно. Наверно столько, сколько нужно для «дела». На этом этапе было только озвучено имя 22-летнего Степана Путило, который живёт в Праге и точно знает имя теневого олигарха.





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