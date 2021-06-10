

Борьбу с коррупцией в России официально признали экстремизмом

10.06.2021 11:27





Московский городской суд по итогам почти 12-часового заседания вынес решение по иску прокуратуры Москвы о признании экстремистскими и ликвидации двух организаций, подконтрольных осужденному блогеру Алексею Навальному. Обе они, к слову, ранее признаны иноагентами, но впредь не смогут функционировать даже в таком статусе. Речь идет о "Фонде борьбы с коррупцией" и Фонде защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ).



Согласно решению суда, указанные два фонда ликвидированы, а деятельность общественного движения, именовавшего себя "штабы Навального", запрещена.



Ранее в ходе досудебной подготовки по этому иску суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, запретив в качестве мер предварительной защиты некоммерческим организациям ФБК и ФЗПГ определенные действия. В то же время прокурор Москвы до рассмотрения сегодняшнего иска приостановил деятельность "штабов Навального".



В столичной прокуратуре ранее подробно разъяснили, какие именно претензии имеются к вышеназванным организациям. По данным надзорного ведомства, они "под прикрытием либеральных лозунгов занимались формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране". Фактическими же целями деятельности этих фондов и "штабов", установили в прокуратуре, являлось "создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции".



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





