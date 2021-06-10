

Президент Литвы прибудет сегодня Грузию

10.06.2021 12:08





Президент Литвы прибудет с официальным визитом в Грузию. Гитанас Науседа посетит сегодня административный пограничный пункт пропуска, после чего проведет брифинг для СМИ возле села Патара Хурвалети, на котором выступит с заявлением.



В пятницу с президентом Литвы и первой леди встретится его грузинский коллега, Саломе Зурабишвили. После личной встречи беседа продолжится в расширенном составе. Президенты двух стран сделают совместные заявления для СМИ. С Гитанасом Науседой встретится и премьер-министр, а также спикер парламента.



Запланирован визит гостя в Патриархию и встреча с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. В рамках поездки в Грузию



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