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Президент Литвы прибудет сегодня Грузию


10.06.2021   12:08


Президент Литвы прибудет с официальным визитом в Грузию. Гитанас Науседа посетит сегодня административный пограничный пункт пропуска, после чего проведет брифинг для СМИ возле села Патара Хурвалети, на котором выступит с заявлением.

В пятницу с президентом Литвы и первой леди встретится его грузинский коллега, Саломе Зурабишвили. После личной встречи беседа продолжится в расширенном составе. Президенты двух стран сделают совместные заявления для СМИ. С Гитанасом Науседой встретится и премьер-министр, а также спикер парламента.

Запланирован визит гостя в Патриархию и встреча с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. В рамках поездки в Грузию

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