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Президент Грузии посетила презентацию грузинского вина в Монако
10.06.2021 12:15
Во время рабочего визита в Монако Саломе Зурабишвили посетила презентацию грузинского вина, организованную в Винном дворце Монте-Карло для популяризации напитка. На выставке были представлены 12 различных сортов вина от 7 грузинских компаний.
Во время встречи с международными винными экспертами и виноделами из разных уголков мира еще раз была подчеркнута уникальность грузинского вина и отмечены грузинские традиционные методы изготовления вина.
На презентации было отмечено, что древние традиции и винная культура страны отождествляются с национальной самобытностью. Грузия издавна известна как страна виноградарства, а традиционное грузинское вино сложно представить без квеври. История изготовления вина в квеври насчитывает более 8000 лет и продолжается по сей день.
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