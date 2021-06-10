

Президент Грузии посетила презентацию грузинского вина в Монако

10.06.2021 12:15





Во время рабочего визита в Монако Саломе Зурабишвили посетила презентацию грузинского вина, организованную в Винном дворце Монте-Карло для популяризации напитка. На выставке были представлены 12 различных сортов вина от 7 грузинских компаний.



Во время встречи с международными винными экспертами и виноделами из разных уголков мира еще раз была подчеркнута уникальность грузинского вина и отмечены грузинские традиционные методы изготовления вина.



На презентации было отмечено, что древние традиции и винная культура страны отождествляются с национальной самобытностью. Грузия издавна известна как страна виноградарства, а традиционное грузинское вино сложно представить без квеври. История изготовления вина в квеври насчитывает более 8000 лет и продолжается по сей день.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





