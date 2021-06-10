

ЕНД не поддержит изменения в связи с финансированием партий

10.06.2021 12:25





По словам члена «Национального движения» Георгия Ботковели, правительство решило в какой-то мере наказать оппозиционные партии, которые находятся в меньшинстве.



По его словам, они не поддержат изменение в связи с финансированием партий.



«Этим решением они пытаются угрожать оппозиции сокращением финансирования или потерей некоторых привилегий. Мы не будем поддерживать эти изменения. Ограничения того, что определено государством, были бы неконституционными.



Им не составит труда принять эти изменения, как они приняли закон об амнистии и попытаться сделать то, что хочет Бидзина Иванишвили, а не сидящий в зале какой-либо депутат», — заявил Георгий Ботковели.



Законодательные изменения, предусматривающие потерю государственного финансирования политической партии в случае отказа от депутатского мандата, вступят в силу 1 февраля 2022 года.



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