

Память Резо Габриадзе почтили в парламенте Грузии

10.06.2021 13:55





В парламенте Грузии минутой молчания почтили память известного грузинского режиссера театра и кино Резо Габриадзе.



«Сегодня мы прощаемся с великим грузином - Резо Габриадзе, человеком, который оставил вселенную не только для Грузии, но и для всего мира, который очаровал многие поколения», - сказал спикер парламента Каха Кучава.



Сегодня Резо Габриадзе похоронят в пантеоне Мтацминда.



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