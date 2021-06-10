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Память Резо Габриадзе почтили в парламенте Грузии


10.06.2021   13:55


В парламенте Грузии минутой молчания почтили память известного грузинского режиссера театра и кино Резо Габриадзе.

«Сегодня мы прощаемся с великим грузином - Резо Габриадзе, человеком, который оставил вселенную не только для Грузии, но и для всего мира, который очаровал многие поколения», - сказал спикер парламента Каха Кучава.

Сегодня Резо Габриадзе похоронят в пантеоне Мтацминда.

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