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Цулукиани назвала 12 приоритетных для министерства направлений в культуре
10.06.2021 14:37
Министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани назвала 12 приоритетных направлений, которые министерство будет финансировать в рамках «Программы развития культуры».
Среди выделенных министром сфер – продвижение грузинской книги и литературы, содействие развитию грузинского театра и театрального искусства, содействие развитию профессионального музыкального искусства в Грузии.
Также правительство будет поддерживать грузинского кино, развитие изобразительного и современного искусства, поощрять художественное образование, популяризацию грузинского фольклора, доступ к культуре, проведение важных культурных и фестивальных мероприятий, проведение иновационных и свободных проектов, содействие исследовательской деятельности и снижение ущерба, нанесенного пандемией коронавируса.
С сегодняшнего дня министерство начнет прием заявок на финансирование приоритетных групп.
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