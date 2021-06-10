

Цулукиани назвала 12 приоритетных для министерства направлений в культуре

10.06.2021 14:37





Министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани назвала 12 приоритетных направлений, которые министерство будет финансировать в рамках «Программы развития культуры».



Среди выделенных министром сфер – продвижение грузинской книги и литературы, содействие развитию грузинского театра и театрального искусства, содействие развитию профессионального музыкального искусства в Грузии.



Также правительство будет поддерживать грузинского кино, развитие изобразительного и современного искусства, поощрять художественное образование, популяризацию грузинского фольклора, доступ к культуре, проведение важных культурных и фестивальных мероприятий, проведение иновационных и свободных проектов, содействие исследовательской деятельности и снижение ущерба, нанесенного пандемией коронавируса.



С сегодняшнего дня министерство начнет прием заявок на финансирование приоритетных групп.



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