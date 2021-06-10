

Россию призвали исполнить решение ЕСПЧ о выплате €10 млн Грузии до 6 сентября

10.06.2021 17:13





Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) призвал Россию до 6 сентября этого года выплатить напрямую Грузии компенсацию, присужденную 1,5 тысячи ее граждан по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), или же подписать меморандум о взаимопонимании, позволяющий произвести перечисление денежных средств.



Как пишет Российское агентство правовой и судебной информации, данную позицию КМСЕ озвучил по итогам своего 1406-го заседания по рассмотрению хода исполнения постановлений ЕСПЧ. Встреча проходила с 7 по 9 июня этого года.



В феврале текущего года руководивший тогда Минюстом Грузии Гоча Лорткипанидзе заявил, что Москва готова подключиться к рассмотрению вопроса о выплате компенсаций гражданам, депортированным из России осенью 2006 года. Позицию Москвы он назвал «небольшим шагом вперед».



ЕСПЧ обязал Москву выплатить грузинской стороне 10 миллионов евро в начале 2019 года. Лица, пострадавшие в результате нарушения статьи 4 протокола 4 Европейской конвенции по правам человека (запрет на коллективную высылку иностранцев), должны получить по 2000 евро. Гражданам, в отношении которых одновременно были нарушены пункта 1 статьи 5 (незаконное лишение свободы) и статьи 3 (бесчеловечное и унижающее достоинство обращение/содержание под стражей), российское государство обязано выплатить от 10 до 15 тысяч евро.



В прошлом году российские власти сообщили Комитету министров Совета Европы (КМСЕ) о «серьезных проблемах», возникших при исполнении решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В декабре КМСЕ призвал Россию выполнить решение суда.



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