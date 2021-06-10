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Президент Литвы прибыл с официальным визитом в Грузию
10.06.2021 17:19
Президент Литвы Гитанас Науседа вместе с супругой Дианой Науседене прибыл с официальным визитом в Грузию. В тбилисском международном аэропорту гостей встретил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.
Как пишет Гитанас Науседа в социальных сетях, цель его визита – поддержка европейской и евроатлантической интеграции Грузии.
«Свободолюбивый народ Грузии заслуживает места в семье демократических европейских народов», – отметил Науседа.
Литовский лидер назвал Грузию страной с глубокой историей, уникальным языком, живописной природой и богатыми традициями.
Отметим, что сегодня Науседа посетит село Патара–Хурвалети и ознакомится с ситуацией у разделительной линии. Официальные встречи пройдут уже завтра.
Науседа встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Кахабером Кучавой. Запланированы встречи с местной литовской диаспорой, представителями неправительственных организаций Грузии, а также с Католикос-Патриархом Грузии Илией II.
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