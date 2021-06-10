

Аппатурай: Грузия увидит готовность НАТО работать с демократическими странам

10.06.2021 18:51





На саммите в Брюсселе грузинский народ увидит готовность НАТО работать с демократическими странами по всему миру, особенно с нашими соседями и ценными партнерами, в числе которых Грузия. Об этом спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил в интервью ImediNews.



«Западная ориентация Грузии – это цивилизационный выбор. Этого хочет грузинский народ. Это разделение грузинским народом ценностей, которые разделяют и граждане стран НАТО и Евросоюза. Честно говоря, меня всегда очень впечатляет, хотя, в то же время, это совсем не удивительно, такой последовательный подход грузинского народа к вступлению в семью НАТО», — сказал Аппатурай.



Он также прокомментировал подписание совместного заявления депутатами парламента Грузии, в котором подтверждается приверженность интеграции в евроатлантические структуры. Как выразился спецпредставитель генсека: «Это очень хорошие новости. Я рад, что этот вопрос объединяет все политические силы в Грузии».





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