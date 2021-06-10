|
|
|
Аппатурай: Грузия увидит готовность НАТО работать с демократическими странам
10.06.2021 18:51
На саммите в Брюсселе грузинский народ увидит готовность НАТО работать с демократическими странами по всему миру, особенно с нашими соседями и ценными партнерами, в числе которых Грузия. Об этом спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил в интервью ImediNews.
«Западная ориентация Грузии – это цивилизационный выбор. Этого хочет грузинский народ. Это разделение грузинским народом ценностей, которые разделяют и граждане стран НАТО и Евросоюза. Честно говоря, меня всегда очень впечатляет, хотя, в то же время, это совсем не удивительно, такой последовательный подход грузинского народа к вступлению в семью НАТО», — сказал Аппатурай.
Он также прокомментировал подписание совместного заявления депутатами парламента Грузии, в котором подтверждается приверженность интеграции в евроатлантические структуры. Как выразился спецпредставитель генсека: «Это очень хорошие новости. Я рад, что этот вопрос объединяет все политические силы в Грузии».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна