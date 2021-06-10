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Науседа: Если в Грузии будут внутренние беспорядки, будет очень сложно осуществить амбициозный план по интеграции с ЕС
10.06.2021 20:15
Если в Грузии будут внутренние беспорядки, останутся те проблемы, которые все еще не разрешены, в этом случае будет очень сложно осуществить амбициозный план по интеграции с ЕС, - об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, оценивая политический кризис в Грузии.
По его словам, международная общественность наблюдает за Грузией и в условиях, когда оккупированы грузинские территории, важно, чтобы страна оставалась единой.
В противном случае, по словам литовского президента, продвижение вперед будет весьма затруднительным.
«Нам понадобилось 14 лет для того, чтобы стать членом ЕС и наш опыт может быть очень полезен для вас. Исходя из этого, моя задача, как президента Литовской Республики, заключается в том, чтобы помочь вам и поддержать в осуществлении различных проектов. К примеру, мы здесь, в Хурвалети, осуществили проект, в результате которого была обустроена солнечная электростанция, откуда у населения может быть горячая вода, и они смогут развивать малый бизнес. Заявление устремлений очень важно, однако конкретные шаги и конкретные проекты зачастую более важны для людей», - заявил президент Литвы.
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