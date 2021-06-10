

Европарламент призывает ужесточить санкции против режима Лукашенко

10.06.2021 20:24





Европейский парламент призывает ввести более жесткие санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси и его сторонников.



"За" соответствующую резолюцию проголосовали 626 депутатов, "против" - 16 и "воздержались" - 36, сообщает пресс-служба Европарламента.



В частности, депутаты ЕП решительно осудили "похищение" самолета рейса Ryanair как акт "государственного терроризма", а также призвали немедленно и безоговорочно освободить журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу и других политических заключенных в Беларуси.



При этом евродепутаты подчеркнули, что санкционный список против Беларуси должен быть расширен.



В частности, в резолюции выражается настойчивый призыв к Совету ЕС как можно скорее применить санкции против тех физических и юридических лиц, которые причастны к принудительной посадке самолета и похищению двух пассажиров из него.



Также сказано, что страны-члены ЕС должны в наиболее срочном порядке перейти к внедрению пакета санкций против тех, кто принимал участие или был сообщником в фальсификации президентских выборов в Беларуси и последующих нарушениях прав человека. В частности, в санкционный перечень надо добавить имена прокуроров, судей и сотрудников правоохранительных органов, которые играли роль в репрессиях, а также наказать агентов, которые работали над распространением дезинформации, пропаганды и работали на должностных лиц, которые поддерживают режим Лукашенко, и в частности, на таких лиц, как Марат Марков, который брал интервью у Протасевича на государственном телеканале Беларуси 2 июня.



Кроме того, депутаты ЕП призывают быстро подготовить экономические и секторальные меры, направленные против ключевых белорусских предприятий, особенно по производству нефтепродуктов, калийных удобрений, стали и деревообрабатывающей отрасли. К тому же, в финансовой поддержке для режима Лукашенко надо решительно отказать, а в каких-либо новых кредитных линиях для государственных банков отказать. Инвестирование в инфраструктуру или экономическую деятельность надо остановить.



Также нужно не допустить покупку европейскими финансовыми институтами облигаций или любых других финансовых инструментов от белорусского правительства или ассоциированных государственных учреждений.



Кроме того, евродепутаты призывают приостановить участие Беларуси в спортивных международных органах и мероприятиях, и в частности, в европейских и мировых соревнованиях, в том числе, в Олимпийских играх в Токио. Депутаты ЕП также призывают УЕФА лишить Беларусь права на трансляции футбольных матчей Евро-2020.



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