

Вопрос Грузии обсудят на саммите НАТО в Брюсселе 14 июня

10.06.2021 20:43





На саммите НАТО в Брюсселе будет обсуждаться и вопрос Грузии, — об этом говорится в опубликованном альянсом документе, в котором отражены обсуждаемые вопросы и повестка дня.



В частности, тема Грузии вместе с Украиной включена в пятую главу документа повестки дня Брюссельского саммита НАТО, озаглавленного «Support rules-based international order», в котором обсуждается углубление отношений со стороны Североатлантического союза со странами с общими ценностями.



Саммит 30 стран, входящих в НАТО, состоится 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе. В нем примет участие президент США Джо Байден.



«Когда дело доходит до поддержания международного порядка, основанного на правилах, такие страны, как Россия и Китай, не разделяют ценностей альянса. Они находятся на передовой линии сопротивления этому порядку. Это влияет на безопасность, ценности и демократический образ жизни союзных стран.



Чтобы оставаться успешным и обеспечивать защиту и безопасность в евроатлантическом регионе, НАТО должна играть более активную роль в поддержании и установлении основанного на правилах международного порядка в областях, важных для безопасности союзников. Это включает единодушную защиту общих ценностей и интересов.



В рамках программы НАТО 2030 союзники также примут решения об углублении отношений с НАТО, с близкими и дальними союзниками, а также с международными организациями, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в документе.



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