|
|
|
Япония закрыла воздушное пространство для авиакомпаний Беларуси
10.06.2021 21:17
Япония закрыла свое воздушное пространство для самолетов белорусских авиакомпаний в свете перехвата Минском лайнера Ryanair. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като, сообщают местные СМИ в четверг, 10 июня. Кроме того, Япония порекомендует своим авиаперевозчикам избегать перелетов над территорией Беларуси.
Токио осуждает "принудительную посадку гражданского воздушного судна и произвольное задержание конкретного пассажира", подчеркнул Като. Он призвал белорусские власти немедленно освободить задержанного - оппозиционного блогера Романа Протасевича. Генсек японского Кабмина не упомянул россиянку Софью Сапегу, которая летела вместе с Протасевичем и тоже была взята под стражу.
Решение Токио носит символический характер. Между Беларусью и Японией нет прямого авиасообщения.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна