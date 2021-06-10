

Япония закрыла воздушное пространство для авиакомпаний Беларуси

10.06.2021 21:17





Япония закрыла свое воздушное пространство для самолетов белорусских авиакомпаний в свете перехвата Минском лайнера Ryanair. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като, сообщают местные СМИ в четверг, 10 июня. Кроме того, Япония порекомендует своим авиаперевозчикам избегать перелетов над территорией Беларуси.



Токио осуждает "принудительную посадку гражданского воздушного судна и произвольное задержание конкретного пассажира", подчеркнул Като. Он призвал белорусские власти немедленно освободить задержанного - оппозиционного блогера Романа Протасевича. Генсек японского Кабмина не упомянул россиянку Софью Сапегу, которая летела вместе с Протасевичем и тоже была взята под стражу.



Решение Токио носит символический характер. Между Беларусью и Японией нет прямого авиасообщения.



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