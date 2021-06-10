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Парламент Грузии принял закон «Об информационной безопасности»
10.06.2021 23:04
Парламент Грузии в третьем чтении утвердил закон «Об информационной безопасности». Это законодательная инициатива, которая была представлена парламенту еще в 2019 году. Рассмотрение законопроекта во всех трех чтениях происходило в парламенте предыдущего созыва и остановилось на голосовании в третьем чтении.
На сегодняшнем пленарном заседании проект был поддержан 77 голосами, против проголосовали двое.
Как заявил перед голосованием председатель парламента Грузии Каха Кучава, около десяти дней назад в связи с законопроектом состоялась встреча с экспертами. На встрече также были представлены посольства, с помощью которых и был разработан проект.
Перед голосованием была скорректирована дата вступления в силу закона и это 30 декабря 2021 года.
Согласно законопроекту, предполагается категоризация субъектов критических информационных систем. В частности, субъекты критических информационных систем разделяются на 3 категории. Проект также предполагает определение полномочий Оперативно-технического агентства в процессе установления информационной безопасности и обеспечения кибербезопасности.
Кроме того, проектом предусматривается введение административных санкций за нарушение требований, предполагаемых законодательством по информационной безопасности.
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