

Парламент Грузии принял закон «Об информационной безопасности»

10.06.2021 23:04





Парламент Грузии в третьем чтении утвердил закон «Об информационной безопасности». Это законодательная инициатива, которая была представлена парламенту еще в 2019 году. Рассмотрение законопроекта во всех трех чтениях происходило в парламенте предыдущего созыва и остановилось на голосовании в третьем чтении.



На сегодняшнем пленарном заседании проект был поддержан 77 голосами, против проголосовали двое.



Как заявил перед голосованием председатель парламента Грузии Каха Кучава, около десяти дней назад в связи с законопроектом состоялась встреча с экспертами. На встрече также были представлены посольства, с помощью которых и был разработан проект.



Перед голосованием была скорректирована дата вступления в силу закона и это 30 декабря 2021 года.



Согласно законопроекту, предполагается категоризация субъектов критических информационных систем. В частности, субъекты критических информационных систем разделяются на 3 категории. Проект также предполагает определение полномочий Оперативно-технического агентства в процессе установления информационной безопасности и обеспечения кибербезопасности.



Кроме того, проектом предусматривается введение административных санкций за нарушение требований, предполагаемых законодательством по информационной безопасности.



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