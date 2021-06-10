

Байден и Джонсон подписали новую Атлантическую хартию

10.06.2021 23:24

"Голос Америки"



Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг подписали новую Атлантическую хартию, подтвердив приверженность совместной работе по реализации общего видения более мирного и процветающего будущего.



В документе говорится:



«Наша обновленная Атлантическая хартия, основанная на обязательствах и чаяниях, сформулированных восемьдесят лет назад, подтверждает нашу неизменную приверженность поддержанию наших непреходящих ценностей и защите их от новых и старых вызовов. Мы обязуемся тесно сотрудничать со всеми партнерами, которые разделяют наши демократические ценности, и противостоять усилиям тех, кто стремится подорвать наши союзы и институты.



Первое: мы обязуемся защищать принципы, ценности и институты демократии и открытого общества, которые служат источниками мощи наших стран и основой наших союзов. Мы должны сделать так, чтобы демократии, начиная с наших собственных, могли успешно решать важнейшие проблемы нашего времени. Мы будем отстаивать транспарентность, соблюдать принцип верховенства закона и поддерживать гражданское общество и независимые СМИ. Мы также будем бороться с несправедливостью и неравенством и защищать достоинство и права человека, присущие всем людям.



Второе: мы намерены укреплять институты, законы и нормы, поддерживающие международное сотрудничество, чтобы адаптировать их к новым вызовам XXI века и защищать их от тех, кто пытается их подорвать. Мы будем работать в рамках основанного на правилах международного порядка для совместного решения глобальных проблем; использовать потенциал новых технологий и контролировать связанные с ними риски; стимулировать экономическое развитие и обеспечивать достойные условия труда; и способствовать открытой и честной торговле между странами.



Третье: мы едины в поддержке принципов суверенитета, территориальной целостности и мирного разрешения споров. Мы выступаем против вмешательства посредством дезинформации или других злонамеренных действий, в том числе в ходе выборов, и подтверждаем нашу приверженность прозрачности и устойчивости долга и разумному управлению облегчением долгового бремени. Мы также будем отстаивать такие ключевые принципы, как свобода судоходства и пролета, а также другие признанные международным законодательством виды использования морей.



Четвертое: мы обязуемся использовать и защищать наши инновационные преимущества в науке и технологиях, чтобы поддерживать нашу общую безопасность и создавать рабочие места в своих странах; открывать новые рынки; содействовать разработке и внедрению новых стандартов и технологий для поддержания демократических ценностей; продолжать инвестиции в исследования крупнейших проблем, стоящих перед миром; и способствовать устойчивому глобальному развитию.



Пятое: мы подтверждаем нашу общую ответственность за поддержание нашей коллективной безопасности, международной стабильности и устойчивости к полному спектру современных угроз, включая киберугрозы. Мы декларировали свои ядерные средства сдерживания для защиты НАТО, и пока в мире есть ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом. Наши союзники и партнеры по НАТО всегда смогут рассчитывать на нас, в то время как они продолжают укреплять свои собственные национальные вооруженные силы. Мы обязуемся продвигать рамочные принципы ответственного поведения государств в киберпространстве, контроль над вооружениями, разоружение и меры по нераспространению, чтобы снизить риски международных конфликтов. Мы по-прежнему привержены борьбе с террористами, которые угрожают нашим гражданам и интересам.



Шестое: мы обязуемся продолжать создание инклюзивной, справедливой, экологически безопасной, устойчивой и основанной на правилах глобальной экономики в XXI веке. Мы будем укреплять финансовую стабильность и прозрачность, бороться с коррупцией и незаконным финансированием, внедрять инновации и обеспечивать конкурентоспособность за счет высоких трудовых и экологических стандартов.



Седьмое: мир достиг критической точки, когда необходимо действовать безотлагательно и амбициозно, чтобы справиться с климатическим кризисом, защитить биоразнообразие и сохранить природу. Наши страны будут уделять этим вопросам первоочередное внимание во всех международных действиях.



Восьмое: мы признаем катастрофические последствия кризисов в области здравоохранения и глобальную пользу усиления коллективной защиты от угроз здоровью населения. Мы обязуемся продолжать сотрудничество в целях укрепления систем здравоохранения и защиты нашего здоровья, а также помогать другим странам делать то же самое».





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