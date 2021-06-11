

Страсбургский суд возобновил рассмотрение т.н. дела о продолжающейся оккупации - «Грузия против России»

11.06.2021 10:56





Страсбургский суд возобновил рассмотрение четвертой межгосударственной жалобы Грузии против России, т.н. дела о продолжающейся оккупации. Информацию об этом распространяет Минюст Грузии.



Как сообщается, по иску, поданному в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Грузия требует установления ответственности России по ряду нарушений Европейской конвенции. В частности, отмечается, что продолжающейся оккупацией, протягиванием проволочных заграждений и целенаправленной кампанией в отношении населения Грузии, Россия нарушает такие статьи Европейской конвенции, как: право на жизнь, запрет пыток, право на свободу и безопасность, право на уважение личной и семейной жизни, право на эффективное средство правой защиты, право собственности, право на свободу передвижения.



Министерство юстиции Грузии подало четвертый межгосударственный иск против РФ в ЕСПЧ 21 августа 2018 года. По пояснению ведомства, иск касается административной практики массового притеснения, задержаний и убийств жителей Грузии, проживающих на грузинских оккупированных территориях и вдоль линии оккупации.



«Эти действия особенно усилились после 2008 года и достигли критического рубежа в феврале 2018 года во время пыток и убийства Арчила Татунашвили. В иске особое внимание уделяется делам об убийстве Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули.



Подобно делу об августовской войне 2008 года, которое завершилось исторической победой Грузии, Минюст продолжит эффективную защиту государственных интересов в рамках текущего межгосударственного спора.



Производство по этому делу было временно приостановлено до принятия решения по делу «Грузия против России (II), (т.н. дело о войне)», - говорится в информации Минюста.



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