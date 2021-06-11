

Саломе Зурабишвили встречается с президентом Литвы

11.06.2021 10:56





Находящийся с официальным визитом в Грузии президент Литвы Гитанас Науседа встречается с президентом Саломе Зурабишвили.



Официальная церемония встречи президента Литвы прошла в президентской резиденции Атонели.



После встречи с глазу на глаз президенты также проведут встречу в расширенном формате. После этого президенты выступят с совместным заявлением.



Сегодня же Гитанас Науседа встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Кахой Кучава и Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.



Также президент Литвы возложит венок к мемориалу героям, павшим за единство Грузии.



Официальная церемония встречи президента Литвы прошла вчера в Тбилисском международном аэропорту им. Шота Руставели.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





