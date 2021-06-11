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Саломе Зурабишвили встречается с президентом Литвы


11.06.2021   10:56


Находящийся с официальным визитом в Грузии президент Литвы Гитанас Науседа встречается с президентом Саломе Зурабишвили.

Официальная церемония встречи президента Литвы прошла в президентской резиденции Атонели.

После встречи с глазу на глаз президенты также проведут встречу в расширенном формате. После этого президенты выступят с совместным заявлением.

Сегодня же Гитанас Науседа встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Кахой Кучава и Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.

Также президент Литвы возложит венок к мемориалу героям, павшим за единство Грузии.

Официальная церемония встречи президента Литвы прошла вчера в Тбилисском международном аэропорту им. Шота Руставели.

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