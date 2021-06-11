Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Грузии обсудила с князем Монако перспективы межгосударственного сотрудничества


11.06.2021   11:00


Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу с князем Монако Альбером II. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зурабишвили посещает Монако с рабочим визитом. С правящим князем Монако президент обсудила «ситуацию, созданную пандемией коронавируса, и связанные с ней вопросы». Другие темы беседы касались экологии, окружающей среды и биоразнообразия.

Особое внимание стороны уделили развитию туризма между странами и популяризация винного туризма. Рассмотрен был вопрос приезда в Грузию сомелье из Монако.

В самом конце встречи Зурабишвили пригласила Альбера II в Грузию.

«Несмотря на то, что Монако и Грузия – это две маленькие страны, у нас есть что предложить друг другу. Ваша Светлость, для меня было большой честью обсудить с вами то, как мы можем делиться своим опытом и работать вместе в будущем от берегов Средиземного до Черного моря», — написала Зурабишвили в своем Twitter.

Накануне в Монте-Карло Зурабишвили открыла выставку грузинских вин. В Монако она также провела встречу с президентом международной организации «Мир и спорт» Жоэлем Бузу.

Рабочий визит завершится сегодня.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна