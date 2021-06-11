

Президент Грузии обсудила с князем Монако перспективы межгосударственного сотрудничества

11.06.2021 11:00





Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу с князем Монако Альбером II. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Зурабишвили посещает Монако с рабочим визитом. С правящим князем Монако президент обсудила «ситуацию, созданную пандемией коронавируса, и связанные с ней вопросы». Другие темы беседы касались экологии, окружающей среды и биоразнообразия.



Особое внимание стороны уделили развитию туризма между странами и популяризация винного туризма. Рассмотрен был вопрос приезда в Грузию сомелье из Монако.



В самом конце встречи Зурабишвили пригласила Альбера II в Грузию.



«Несмотря на то, что Монако и Грузия – это две маленькие страны, у нас есть что предложить друг другу. Ваша Светлость, для меня было большой честью обсудить с вами то, как мы можем делиться своим опытом и работать вместе в будущем от берегов Средиземного до Черного моря», — написала Зурабишвили в своем Twitter.



Накануне в Монте-Карло Зурабишвили открыла выставку грузинских вин. В Монако она также провела встречу с президентом международной организации «Мир и спорт» Жоэлем Бузу.



Рабочий визит завершится сегодня.



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