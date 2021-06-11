

Утвержден бюджет парламента, госаудита и ЦИК на 2022 год

11.06.2021 11:00





Парламент Грузии утвердил бюджет законодательного органа, Центральной избирательной комиссии и Государственного аудита на 2022 год.



Вопрос был представлен для рассмотрения на заседании парламента председателем комитета по финансам и бюджету Ираклием Ковзанадзе.



Он отметил, что в следующем году бюджет парламента Грузии не изменится и составит 53 миллиона 696 тысяч лари.



«Финансирование Центральной избирательной комиссии в 2022 году установлено в размере 30 миллионов 7 тысяч лари, а бюджет Государственного аудита на 2022 год - 17 миллионов 589 тысяч лари», - сказал с трибуны парламента Ираклий Ковзанадзе.



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