

На саммите НАТО обсудят вопрос Грузии

11.06.2021 12:00





На саммите НАТО в Брюсселе в числе других вопросов будет обсуждаться и Грузия. Об этом сообщает министерство иностранных дел страны.



По словам главы МИД Давида Залкалиани, вопрос Грузии вместе с Украиной отражен в пятой главе повестки дня саммита (озаглавленной как Support rules-based international order). Члены альянса обсудят проблемы, связанные с российской оккупацией.



«Проблема Грузии обсуждается в приоритетной повестке дня НАТО по всем направлениям, в соответствии с ценностями, на которых основана нынешняя международная повестка. В центре внимания будут проблемы, связанные с оккупацией нашей страны.



Уверен, что декларация отразит соответствующую оценку, а также призовет Российскую Федерацию придерживаться норм международного права и выполнить свои международные обязательства по Соглашению о прекращении огня от 2008 года», — сказал Залкалиани.



Напомним, что 31-й по счету саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. Делегации из Грузии и Украины участвовать в форуме не будут.



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