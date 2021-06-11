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На саммите НАТО обсудят вопрос Грузии
11.06.2021 12:00
На саммите НАТО в Брюсселе в числе других вопросов будет обсуждаться и Грузия. Об этом сообщает министерство иностранных дел страны.
По словам главы МИД Давида Залкалиани, вопрос Грузии вместе с Украиной отражен в пятой главе повестки дня саммита (озаглавленной как Support rules-based international order). Члены альянса обсудят проблемы, связанные с российской оккупацией.
«Проблема Грузии обсуждается в приоритетной повестке дня НАТО по всем направлениям, в соответствии с ценностями, на которых основана нынешняя международная повестка. В центре внимания будут проблемы, связанные с оккупацией нашей страны.
Уверен, что декларация отразит соответствующую оценку, а также призовет Российскую Федерацию придерживаться норм международного права и выполнить свои международные обязательства по Соглашению о прекращении огня от 2008 года», — сказал Залкалиани.
Напомним, что 31-й по счету саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. Делегации из Грузии и Украины участвовать в форуме не будут.
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