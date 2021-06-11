

Филипп Рикер: Я передал Илия II приветствия Энтони Блинкена и Джо Байдена, которые ценят религиозные традиции Грузии

11.06.2021 12:01





На встрече с Католикосом-Патриархом всея Грузии мы говорили о том, что Православная церковь играет очень важную роль в поддержке будущей евроатлантической интеграции страны, — об этом исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Филипп Рикер заявил в связи со встречей в Патриархии.



Как отметил Рикер, он передал Илие II приветствия госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Джо Байдена.



Рикер, посетивший монастырь Джвари во Мцхета, также говорил о восстановлении монастыря Джвари при поддержке США.



«Я рад, что сегодня утром у меня была возможность встретиться с Его Святейшеством Илией II. Мы говорили о том, что делаем, чтобы попытаться восстановить различные памятники и достопримечательности. Мы говорили о том, что Православная Церковь играет очень важную роль в грузинском обществе в поддержке будущей евроатлантической интеграции страны. Америка очень гордится этим. Я также передал Его Святейшеству приветствия государственного секретаря Энтони Блинкена и президента Байдена, которые также высоко ценят религиозные традиции этой страны. Реабилитация этого памятника, которую мы проводим, также важна с экономической точки зрения, так как заметно, что это место довольно популярно у туристов. Мы очень рады быть частью всего этого», — заявил Рикер.



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