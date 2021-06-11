

Рикер: США способствуют желанию народа региона иметь мирное, стабильное и более успешное будущее

11.06.2021 12:28





Для США важно работать вместе с нашими партнерами в регионе, где у нас есть большая традиция сотрудничества со всеми тремя странами Южного Кавказа, - об этом заявил и.о. заместителя госсекретаря США Филипп Рикер в ходе визита в Грузию.



Он сказал, что США способствуют желанию народа региона иметь мирное, стабильное и более успешное будущее.



«Мы способствуем их развитию, экономике, желанию народа региона иметь мирное, стабильное и более успешное будущее, и я очень доволен, что вернулся в регион от имени администрации президента Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена и имею возможность обсудить нашу роль и партнерство. То, в чем мы помогаем, - это более стабильное будущее, разрешение конфликтов и поиск возможностей для большего успеха», - отметил Филипп Рикер.



Напомним, и.о. заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер прибыл с региональным визитом сначала в Грузию, затем посетил Азербайджан и Армению, а затем вновь вернулся в Грузию.



Сегодня Филипп Рикер встретился с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. Сегодня же Филипп Рикер посетил монастырь Джвари во Мцхета.



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