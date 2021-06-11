

Президенты Грузии и Литвы подписали совместную декларацию

11.06.2021 12:58





Президент Литвы Гитанас Науседа заявил на совместной пресс-конференции после личной встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, что Литва и Грузия географически далеки друг от друга, но имеют прочные связи.



«Глядя на Грузию, я вспоминаю Литву, которая в свое время также энергично стремилась к членству в ЕС и НАТО. Наш путь был непростым и длился какое-то время, но мы всегда знали, какова наша тактическая цель, и в нашем обществе не оставалось сомнений. Мы также видим такую же мотивацию в грузинском народе. Поэтому, вместе с президентом мы подписали совместную декларацию, которая поддерживает не только суверенитет и территориальную целостность Грузии, но и её европейскую и евроатлантическую интеграцию», — заявил Гитанас Науседа.





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